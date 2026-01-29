'बॉर्डर 2' में इस दृश्य के दाैरान वरुण धवन हुए थे भयानक चोटिल, देखें BTS वीडियो
क्या है खबर?
1971 में भारत-पाकिस्तान के युद्ध से प्रेरित फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। एक तरफ दर्शक इसे बेशुमार प्यार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर फिल्म के सितारे इससे जुड़े अनसुने किस्से सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। फिल्म में मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभा रहे वरुण धवन ने शूटिंग से जुड़ा एक BTS वीडियो साझा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक दृश्य को फिल्माते हुए वह बुरी तरह चोटिल हो गए थे।
वीडियो
वीडियो में एक्शन दृश्य फिल्माते नजर आए वरुण धवन
वरुण ने 'बॉर्डर 2' के BTS वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है। इसमें अभिनेता को जमीन पर लेटकर एक एक्शन दृश्य फिल्माते देखा जा सकता है। तभी दूसरा व्यक्ति उन्हें जोर से धक्का देता है, और अभिनेता दीवार से टकराकर गिर जाते हैं। इस दौरान उनके आसपास में रखे कुछ डिब्बे और अन्य सामान भी अभिनेता पर गिर पड़ता है। वरुण के चेहरे के भाव से साफ पता चलता है कि वह बुरी तरह से चोटिल हुए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए BTS वीडियो
पोस्ट
वरुण धवन की रीढ़ की हड्डी में हुआ था हेयरलाइन फ्रैक्चर
वरुण ने कैप्शन दिया, 'बॉर्डर 2 पर मुझे सबसे बुरी चोट लगी। कैमरे से टकराने से बचने की कोशिश में मेरी टेलबोन एक एक चट्टान से टकरा गई। यह अब तक का सबसे भयानक दर्द था। मेरी टेलबोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, जिससे मुझे लगता है कि मैं अभी भी उबर रहा हूं। मैं मुश्किल से चल पा रहा था लेकिन अपना सफर जारी रखा।' 'बॉर्डर 2' का हिस्सा सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं।