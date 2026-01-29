वरुण धवन ने साझा किया BTS वीडियो

'बॉर्डर 2' में इस दृश्य के दाैरान वरुण धवन हुए थे भयानक चोटिल, देखें BTS वीडियो

क्या है खबर?

1971 में भारत-पाकिस्तान के युद्ध से प्रेरित फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। एक तरफ दर्शक इसे बेशुमार प्यार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर फिल्म के सितारे इससे जुड़े अनसुने किस्से सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। फिल्म में मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभा रहे वरुण धवन ने शूटिंग से जुड़ा एक BTS वीडियो साझा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक दृश्य को फिल्माते हुए वह बुरी तरह चोटिल हो गए थे।