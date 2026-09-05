'हनुमान अंश' पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड में टैक्स-फ्री हुई नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए फिल्म 'हनुमान अंश' को राज्य में टैक्स-फ्री करने की घोषणा की है।

शुक्रवार को देहरादून के एक सिनेमा हॉल में विशेष स्क्रीनिंग के दौरान धामी ने ये फिल्म देखी। फिल्म की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें बाबा नीम करोली की निस्वार्थ सेवा और भगवान हनुमान के प्रति उनकी अटूट आस्था के सफर को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है।

मुख्यमंत्री ने ये भी जोर दिया कि 'हनुमान अंश' जैसी फिल्में उत्तराखंड की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को देश-दुनिया तक पहुंचाने का एक सशक्त जरिया हैं।