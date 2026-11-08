'रामायण' में विभीषण का किरदार निभाने वाले अभिनेता हरीश उथमन कौन हैं?

पहले केबिन क्रू मेंबर के तौर पर काम करने वाले हरिश उथमन ने अपना करियर बदला और साल 2010 में तमिल फिल्म 'था' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। जल्द ही उन्हें 'पांडिया नाडु' जैसी फिल्मों में विलेन के रोल से पहचान मिलने लगी।

निजी जीवन की बात करें, तो उन्होंने दो बार शादी की है। उनकी पहली शादी अमृता कल्याणपुर से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मलयालम अभिनेत्री चिन्नू कुरुविला से शादी की।

'रामायण: भाग 2' के अलावा, वो प्रेम सी कुमार की आने वाली फिल्म में फहद फासिल के साथ भी दिखेंगे।