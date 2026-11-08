'रामायण' में विभीषण का किरदार निभाने वाले अभिनेता हरीश उथमन कौन हैं?
हाल ही में 8 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म 'रामायण: भाग 1' में विभीषण का रोल निभाने वाले कोयंबटूर के हरिश उथमन इन दिनों काफी चर्चा में हैं।
नीतेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में यश रावण की भूमिका में हैं और हरिश उथमन को इसमें एक अहम किरदार मिला है।
साल 2028 में दिवाली पर आने वाली 'रामायण: भाग 2' में भी उनके वापस आने की उम्मीद है।
उथमन ने 2010 में 'था' से एक्टिंग की शुरुआत की
पहले केबिन क्रू मेंबर के तौर पर काम करने वाले हरिश उथमन ने अपना करियर बदला और साल 2010 में तमिल फिल्म 'था' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। जल्द ही उन्हें 'पांडिया नाडु' जैसी फिल्मों में विलेन के रोल से पहचान मिलने लगी।
निजी जीवन की बात करें, तो उन्होंने दो बार शादी की है। उनकी पहली शादी अमृता कल्याणपुर से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मलयालम अभिनेत्री चिन्नू कुरुविला से शादी की।
'रामायण: भाग 2' के अलावा, वो प्रेम सी कुमार की आने वाली फिल्म में फहद फासिल के साथ भी दिखेंगे।