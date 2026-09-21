उर्मिला मातोंडकर इस सीरीज से पर्दे पर मचाएंगी गदर
उर्मिला मातोंडकर एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से अभिनय की दुनिया में वापसी कर रही हैं। वे IIT की दुनिया पर आधारित एक नई OTT सीरीज में मुख्य भूमिका निभाती दिखेंगी।
इस सीरीज में उर्मिला प्रिंसिपल का किरदार निभाएंगी। इसे 'कोटा फैक्ट्री' और 'हेलो बच्चन' जैसे शोज बनाने वाली टीम तैयार कर रही है।
दर्शक इस सीरीज को मिड-2027 तक OTT प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे।
उर्मिला 'तिवारी' में भी दिखेंगी
यह सीरीज उर्मिला के बड़े अभिनय में वापसी का संकेत है। इस सीरीज का निर्देशन दिव्यांशु मल्होत्रा कर रहे हैं और इसकी कहानी पुनीत बत्रा ने लिखी है। ये दोनों 'फ्लेम्स' पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
इसके अलावा, उर्मिला 'तिवारी' नाम की एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म में भी नजर आएंगी। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो 14 साल जेल में बिताने के बाद अपना नाम साफ करने के लिए संघर्ष करती है। यह फिल्म फरवरी 2027 में रिलीज होने वाली है।