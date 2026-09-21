उर्मिला मातोंडकर इस सीरीज से पर्दे पर मचाएंगी गदर

यह सीरीज उर्मिला के बड़े अभिनय में वापसी का संकेत है। इस सीरीज का निर्देशन दिव्यांशु मल्होत्रा कर रहे हैं और इसकी कहानी पुनीत बत्रा ने लिखी है। ये दोनों 'फ्लेम्स' पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

इसके अलावा, उर्मिला 'तिवारी' नाम की एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म में भी नजर आएंगी। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो 14 साल जेल में बिताने के बाद अपना नाम साफ करने के लिए संघर्ष करती है। यह फिल्म फरवरी 2027 में रिलीज होने वाली है।