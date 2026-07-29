दिग्गज अभिनेता उत्तम कुमार की नई मूर्ति पर विवाद, खराब बनावट पर उठे सवाल

मूर्तिकार सनातन दिंडा ने इस खराब मूर्ति के लिए जल्दबाजी में टेंडर देने, कलाकारों को कम पैसे मिलने और सही हुनरमंदों को न चुनने को जिम्मेदार माना है। उनका कहना है कि इससे बंगाल की कला बदनाम हो रही है, वहीं कलाकार चंदन सेन ने इसे उत्तम कुमार का बड़ा अपमान बताते हुए मूर्ति को तुरंत हटाने की मांग की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे महान कलाकारों को ऐसी श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए।