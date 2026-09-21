'हनुमान अंश' की टीम से मिले अमित शाह

अमित शाह से मिलने पहुंची 'हनुमान अंश' की टीम, गृह मंत्री ने सफलता पर दी बधाई

लेखन ज्योति सिंह 06:10 pm Sep 21, 202606:10 pm

क्या है खबर?

बाबा नीम करौली की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस बीच, फिल्म के निर्माता विशाल चतुर्वेदी और अन्य टीम ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का एक दृश्य साझा किया है। उन्होंने फिल्म की सफलता पर निर्माताओं को बधाई दी। इससे पहले, 'हनुमान अंश' की टीम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची थी।