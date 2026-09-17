'हनुमान अंश' ने 2026 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनकर सबको चौंकाया

शुरुआत में तो 'हनुमान अंश' ने सिर्फ 10 लाख कमाए थे, लेकिन भारत में इसकी कुल कमाई 237 करोड़ पर पहुंच गई।

वहीं, दुनिया भर में फिल्म ने 300.25 करोड़ की कमाई कर ली है। इसमें 20.25 करोड़ विदेशों से आए हैं। इस शानदार कमाई के साथ, 'हनुमान अंश' ने 286.64 करोड़ की कमाई वाली 'मिर्जापुर द मूवी' को भी पछाड़ दिया है।

दर्शकों को फिल्म की अनोखी कहानी और कलाकारों का जबरदस्त अभिनय बहुत भाया और इसी वजह से यह इस साल की उन फिल्मों में शामिल हो गई, जिनकी कामयाबी की किसी ने उम्मीद नहीं की थी।