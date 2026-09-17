'हनुमान अंश' ने 2026 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनकर सबको चौंकाया
7 अगस्त को रिलीज हुई 'हनुमान अंश' ने सबको चौंका दिया है। यह फिल्म 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लक्ष्मी नारायण की नीम करोली बाबा के साथ की आध्यात्मिक यात्रा दिखाई गई है।
फिल्म ने शुरुआत तो धीमी की, लेकिन फिर दर्शकों की जुबानी तारीफ के चलते इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया।
सिर्फ 41 दिनों के भीतर ही इसने दुनिया भर में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
'हनुमान अंश' ने शुरुआत में की थी इतनी कमाई
शुरुआत में तो 'हनुमान अंश' ने सिर्फ 10 लाख कमाए थे, लेकिन भारत में इसकी कुल कमाई 237 करोड़ पर पहुंच गई।
वहीं, दुनिया भर में फिल्म ने 300.25 करोड़ की कमाई कर ली है। इसमें 20.25 करोड़ विदेशों से आए हैं। इस शानदार कमाई के साथ, 'हनुमान अंश' ने 286.64 करोड़ की कमाई वाली 'मिर्जापुर द मूवी' को भी पछाड़ दिया है।
दर्शकों को फिल्म की अनोखी कहानी और कलाकारों का जबरदस्त अभिनय बहुत भाया और इसी वजह से यह इस साल की उन फिल्मों में शामिल हो गई, जिनकी कामयाबी की किसी ने उम्मीद नहीं की थी।