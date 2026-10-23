'उड़ता तीर' पर जनता का फैसला आ गया

'उड़ता तीर' रिव्यू: आयुष्मान-सारा की फिल्म दर्शकों को रास आई या नहीं? आ गया फैसला

लेखन ज्योति सिंह 01:00 pm Oct 23, 202601:00 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' सिनेमाघरों में आ चुकी है। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित यह एक जासूसी कॉमेडी-ड्रामा है, जो अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही चर्चा बटोर रही थी। फिल्म में आयुष्मान पाकिस्तानी जासूस के किरदार में हैं। हालांकि, भारत आने के बाद वह अपनी याददाश्त खो बैठते हैं और देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं। उनकी यह कॉमेडी-ड्रामा दर्शकों को कितनी रास आ रही है, इस पर फैसला आ गया है।