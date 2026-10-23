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'उड़ता तीर' रिव्यू: आयुष्मान-सारा की फिल्म दर्शकों को रास आई या नहीं? आ गया फैसला
'उड़ता तीर' पर जनता का फैसला आ गया

'उड़ता तीर' रिव्यू: आयुष्मान-सारा की फिल्म दर्शकों को रास आई या नहीं? आ गया फैसला

लेखन ज्योति सिंह
Oct 23, 2026
01:00 pm
क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' सिनेमाघरों में आ चुकी है। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित यह एक जासूसी कॉमेडी-ड्रामा है, जो अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही चर्चा बटोर रही थी। फिल्म में आयुष्मान पाकिस्तानी जासूस के किरदार में हैं। हालांकि, भारत आने के बाद वह अपनी याददाश्त खो बैठते हैं और देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं। उनकी यह कॉमेडी-ड्रामा दर्शकों को कितनी रास आ रही है, इस पर फैसला आ गया है।

अभिनय

आयुष्मान का अभिनय तारीफ के काबिल

'उड़ता तीर' देखने के बाद एक यूजर ने इसे कॉमेडी से भरपूर मनोरंजक फिल्म बताया है। आयुष्मान के अभिनय की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अभिनेता तारीफ के हकदार हैं।

हमेशा गंभीर किरदार निभाने वाले राहुल बोस भी अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतते दिखे। यूजर ने उनके साथ-साथ दिवंगत अभिनेता मुकुल देव को भी जमकर सराहा है।

एक यूजर ने फिल्म की तुलना 'दृश्यम' और 'धुरंधर 2' से की और क्लाइमैक्स को शानदार बताया।

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निर्देशन

फिल्म की कॉमेडी और डायलॉग हैं जबरदस्त

एक यूजर का कहना है कि 'उड़ता तीर' पैसा वसूल राइड होने का वादा करती है जो रॉ एनर्जी, पावर-पैक्ड मोमेंट्स, अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और अनस्टॉपेबल एंटरटेनमेंट से भरी है।

फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले से लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म आखिर तक बांधकर रखती है और इसके डायलॉग काफी मजेदार हैं।

एक यूजर ने लिखा, 'जासूसी, झूठ और नॉन-स्टॉप हंसी का तड़का- उड़ता तीर कॉमेडी की मिसाइलें दागने के लिए तैयार है ।'

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निराशा

कुछ दर्शकों को खटकी फिल्म की कहानी

तारीफ के बीच कुछ ऐसे दर्शक भी हैं, जिन्हें फिल्म की कहानी खास लुभा नहीं पाई।

एक यूजर ने लिखा, 'निराशाजनक थिएटर एक्सपीरियंस। आयुष्मान ने लगता है कोविड के बाद अपना टच खो दिया है। एक और फ्लॉप लोड हो रहा है। फिल्म में कुछ फनी मोमेंट्स और गैग्स हैं, लेकिन यह सोशल मीडिया पर हाइप के आसपास भी नहीं है।'

एक यूजर ने कहा कि फिल्म औसत दर्जे का प्रदर्शन करती है। इसे एक बार देखा जा सकता है।

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