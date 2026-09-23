'उड़ता तीर' का मजेदार ट्रेलर जारी, आयुष्मान खुराना और सारा लेकर आए अनोखी कहानी

ट्रेलर की शुरुआत आयुष्माने के किरदार से होती है, जो पाकिस्तानी जासूस बनकर भारत आता है। लेकिन यहां एक हादसे में उसकी याददाश्त चली जाती है और वह खुद को हिंदुस्तानी देशभक्त समझ बैठता है।

यहीं से कहानी में रोमांचक मोड़ आने शुरू होते हैं, जो हंसाने को मजबूर करते हैं।

फिल्म में राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, राहुल बोस, गौरव गेरा और दिवंगत अभिनेता मुकुल देव भी मौजूद हैं।

'उड़ता तीर' 9 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।