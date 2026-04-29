'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी खोलेंगे यूट्यूबर सलीम वास्तिक का काला सच मनोरंजन Apr 29, 2026

'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी अब विवादित यूट्यूबर सलीम वास्तिक के जीवन पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। यह फिल्म वास्तिक के उस पेचीदा अतीत को उजागर करेगी, जिसमें वह साल 1995 के एक अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी था। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे एक अपराधी ने अपनी पहचान बदली और 'एक्स-मुस्लिम' के रूप में इंटरनेट की दुनिया में शोहरत हासिल की। यह कहानी एक भगोड़े के डिजिटल पहचान के जरिए खुद को बदलने के सफर को पर्दे पर उतारेगी।