'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी खोलेंगे यूट्यूबर सलीम वास्तिक का काला सच
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'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी अब विवादित यूट्यूबर सलीम वास्तिक के जीवन पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। यह फिल्म वास्तिक के उस पेचीदा अतीत को उजागर करेगी, जिसमें वह साल 1995 के एक अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी था। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे एक अपराधी ने अपनी पहचान बदली और 'एक्स-मुस्लिम' के रूप में इंटरनेट की दुनिया में शोहरत हासिल की। यह कहानी एक भगोड़े के डिजिटल पहचान के जरिए खुद को बदलने के सफर को पर्दे पर उतारेगी।
1995 के पीड़ित परिवार को दी जाएगी फिल्म की पूरी कमाई
अमित जानी ने एक बड़ा एलान करते हुए साफ किया कि इस फिल्म से होने वाली पूरी कमाई उस मासूम बच्चे के माता-पिता को दी जाएगी, जिसने साल 1995 में अपनी जान गंवाई थी। उनका कहना है कि इस फिल्म का उद्देश्य न केवल सच्चाई दिखाना है, बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय और मदद पहुँचाना भी है।