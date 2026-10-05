'बोक्शी' का खौफ या परिणीति की 'रिपोर्टिंग लाइव', 9 अक्टूबर को किसका चलेगा जादू?

क्या आप कुछ नया और मजेदार देखना चाहते हैं? अगर हां, तो 9 अक्टूबर, 2026 को 2 नई हिंदी फिल्में सिनेमाघरों और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने वाली हैं।

इनमें से पहली फिल्म 'बोक्शी' एक फोक हॉरर थ्रिलर है, जो दर्शकों को डराने और रोमांच से भर देने वाली है। इस फिल्म में सिक्किम के जंगलों में एक किशोर लड़की को प्राचीन जादू-टोने के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए दिखाया गया है।

वहीं, अगर आप घर बैठे OTT पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए 'रिपोर्टिंग लाइव' नेटफ्लिक्स पर आ रही है।

इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा एक महत्वाकांक्षी और पेशेवर महिला का किरदार निभा रही हैं, जो एक बड़े अवैध रेत खनन साम्राज्य का भंडाफोड़ करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है।