'बोक्शी' का खौफ या परिणीति की 'रिपोर्टिंग लाइव', 9 अक्टूबर को किसका चलेगा जादू?
क्या आप कुछ नया और मजेदार देखना चाहते हैं? अगर हां, तो 9 अक्टूबर, 2026 को 2 नई हिंदी फिल्में सिनेमाघरों और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने वाली हैं।
इनमें से पहली फिल्म 'बोक्शी' एक फोक हॉरर थ्रिलर है, जो दर्शकों को डराने और रोमांच से भर देने वाली है। इस फिल्म में सिक्किम के जंगलों में एक किशोर लड़की को प्राचीन जादू-टोने के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए दिखाया गया है।
वहीं, अगर आप घर बैठे OTT पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए 'रिपोर्टिंग लाइव' नेटफ्लिक्स पर आ रही है।
इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा एक महत्वाकांक्षी और पेशेवर महिला का किरदार निभा रही हैं, जो एक बड़े अवैध रेत खनन साम्राज्य का भंडाफोड़ करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है।
'रिपोर्टिंग लाइव' में है क्या खास
भार्गव सैकिया के निर्देशन में बनी 'बोक्शी' में प्रसन्ना बिष्ट और मानसी मुलतानी मुख्य किरदारों में हैं। यह फिल्म हॉरर पसंद करने वालों को खूब डराने वाली है।
वहीं, ध्रुव त्रिपाठी के निर्देशन में बनी 'रिपोर्टिंग लाइव' में परिणीति के साथ देवेन भोजानी भी अहम भूमिका में दिखेंगे। यह एक खोजी ड्रामा (इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा) है।
अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली कहानियां अपने घर के आराम में देखने का शौक है, तो यह फिल्म आपके लिए है।