'ग्राम्य चिकित्सालय' के दूसरे सीजन का ऐलान

अमोल पराशर की 'ग्राम्य चिकित्सालय' का लौट रहा दूसरा सीजन, रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 02:19 pm Jun 04, 202602:19 pm

क्या है खबर?

द वायरल फीवर (TVF) ने 'ग्राम्य चिकित्सालय' का पहला सीजन 2025 में रिलीज किया था। सीरीज में अमोल पराशर और आकांक्षा रंजन मुख्य किरदार में हैं। IMDb पर इसे 7.1 की रेटिंग से नवाजा गया है। अब निर्माताओं ने सीरीज के दूसरे सीजन का ऐलान कर दिया है। साथ में धमाकेदार पोस्टर भी जारी किया है। 'ग्राम्य चिकित्सालय' का निर्माण दीपक कुमार मिश्रा और अरुणभ कुमार ने मिलकर किया है, जिन्हें 'पंचायत' जैसी सीरीज के लिए जाना जाता है।