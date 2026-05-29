'द पिरामिड स्कीम' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ जारी, रणवीर शौरी-परमवीर चीमा खोलेंगे कई राज
TVF ने 'द पिरामिड स्कीम' नाम की अपनी नई सीरीज का ट्रेलर जारी किया है। यह सीरीज पिरामिड मार्केटिंग के गोरखधंधों की दुनिया को दिखाती है।
रणवीर शौरी इसमें मनोज नाम के एक आम इंसान का किरदार निभा रहे हैं, जो बड़े-बड़े सपने देखता है। वहीं, परमवीर सिंह चीमा का किरदार गोल्डी, कहानी में हरिद्वार से जुड़े अपनेपन को लेकर आता है।
यह शो बताता है कि कैसे झटपट अमीर बनने का लालच कितना लुभावना और उतना ही खतरनाक हो सकता है।
'द पिरामिड स्कीम' कब होगी रिलीज
रणवीर और परमवीर के अलावा, शेखर सुमन और अन्ज्जान श्रीवास्तव भी इस सीरीज में अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। रणवीर ने इस सीरीज को जमीनी, परतों वाली और इंसानी स्वभाव को करीब से दिखाने वाली बताया है।
परमवीर ने कहा कि TVF के साथ काम करते हुए उन्हें अपना किरदार और भी असली और जीवंत महसूस हुआ।
'द पिरामिड स्कीम' 5 जून को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। आप चाहें तो इसे अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।