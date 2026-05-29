'द पिरामिड स्कीम' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ जारी, रणवीर शौरी- परमवीर चीमा खोलेंगे कई राज मनोरंजन May 29, 2026

TVF ने 'द पिरामिड स्कीम' नाम की अपनी नई सीरीज का ट्रेलर जारी किया है। यह सीरीज पिरामिड मार्केटिंग के गोरखधंधों की दुनिया को दिखाती है।

रणवीर शौरी इसमें मनोज नाम के एक आम इंसान का किरदार निभा रहे हैं, जो बड़े-बड़े सपने देखता है। वहीं, परमवीर सिंह चीमा का किरदार गोल्डी, कहानी में हरिद्वार से जुड़े अपनेपन को लेकर आता है।

यह शो बताता है कि कैसे झटपट अमीर बनने का लालच कितना लुभावना और उतना ही खतरनाक हो सकता है।