अभिनेत्री हुनर हाली ने खत्म किया पति मयंक गांधी से रिश्ता, तलाक पर कही ये बात

बयान

तलाक को लेकर हुनर ने कही ये बात

इंडिया फोरम्स से हुनर ने कहा, "हम तलाक लेने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन यह अभी भी प्रक्रिया में है। इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि अगर कोई भी बात आती है बाहर तो बहुत सारे माध्यम हैं जिसकी जरूरी चीजें बाहर आती है। मैं कभी भी इस्तेमाल का सवाल नहीं उठाती क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं अभिनेत्री हूं। हम कितना भी इस्तेमाल की सुरक्षा करें, वो हमारे हाथ में नहीं होता।"