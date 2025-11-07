'हक' रिव्यू: क्या इमरान हाशमी-यामी गौतम ने जीता दर्शकों का दिल? जनता ने दी प्रतिक्रिया

इमरान हाशमी और यामी गौतम की चर्चित फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसकी कहानी 1985 के ऐतिहासिक शाह बानो मामले से प्रेरित है। यामी फिल्म में शाह बानो बनी हैं, जबकि इमरान उनके पति और वकील मोहम्मद अहमद खान के किरदार में हैं। फिल्म काे देखने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। आइए देखें कि इमरान और यामी की फिल्म क्या लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई है।

ईमानदारी 'हक' देखने के बाद लोग कर रहे तारीफ फिल्म 'हक' को दर्शकों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों का कहना है कि निर्माताओं ने कहानी को पूरी ईमानदारी के साथ परोसा है। एक यूजर ने लिखा, 'हक जोरदार प्रहार करती है। एक कच्चा, सोच पैदा करने वाला कोर्टरूम ड्रामा जो हमारे समाज पर हावी पाखंड और अंधविश्वास की धज्जियां उड़ाता है। यह साहसी, भावनात्मक और बेहद ईमानदार है। @yamigautam एक भयंकर, निडर, और पूरी तरह से हर फ्रेम कमांडिंग हैं।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Haq Review –Rating: ⭐⭐⭐⭐#Haq hits hard — a raw, thought-provoking courtroom drama that tears into hypocrisy and blind faith ruling our society. It’s bold, emotional, and brutally honest.@yamigautam is a revelation fierce, fearless, and absolutely commanding every frame 👑 pic.twitter.com/ZBi9K6mPRl — RAMBOO 🧢 (@RokibAhmed25428) November 5, 2025

निर्देशन लोगों ने निर्देशन की तारीफ की इमरान और हाशमी की फिल्म 'हक' का निर्देशन सुपर्णा वर्मा ने किया है, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। फिल्म को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'कुछ फिल्में आपको खुश करने की कोशिश नहीं करतीं। वो आपको जगाने की कोशिश करती हैं। #हक उनमें से एक है। दमदार लेखन, दमदार निर्देशन, और ऐसे अभिनय जो चोट पहुंचाते हैं। ये मनोरंजन नहीं है। ये एक चिंतन है। और शायद हमें इसी की और जरूरत है!'

Some films don't try to please you. They try to wake you up.#Haq is one of them.



Powerful writing, brave direction, and

performances that hit where it hurts.



It's not entertainment. It's reflection. And maybe that's what we need more of!#HaqReview | #Haq pic.twitter.com/RuE0tFhlAq — it's yash. (@dryashtiwari) November 7, 2025