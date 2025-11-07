LOADING...
'हक' देखने के बाद लोगों ने दी प्रतिक्रिया। (तस्वीर: एक्स/@taranadarsh)

'हक' रिव्यू: क्या इमरान हाशमी-यामी गौतम ने जीता दर्शकों का दिल? जनता ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह
Nov 07, 2025
04:32 pm
क्या है खबर?

इमरान हाशमी और यामी गौतम की चर्चित फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसकी कहानी 1985 के ऐतिहासिक शाह बानो मामले से प्रेरित है। यामी फिल्म में शाह बानो बनी हैं, जबकि इमरान उनके पति और वकील मोहम्मद अहमद खान के किरदार में हैं। फिल्म काे देखने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। आइए देखें कि इमरान और यामी की फिल्म क्या लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई है।

ईमानदारी

'हक' देखने के बाद लोग कर रहे तारीफ

फिल्म 'हक' को दर्शकों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों का कहना है कि निर्माताओं ने कहानी को पूरी ईमानदारी के साथ परोसा है। एक यूजर ने लिखा, 'हक जोरदार प्रहार करती है। एक कच्चा, सोच पैदा करने वाला कोर्टरूम ड्रामा जो हमारे समाज पर हावी पाखंड और अंधविश्वास की धज्जियां उड़ाता है। यह साहसी, भावनात्मक और बेहद ईमानदार है। @yamigautam एक भयंकर, निडर, और पूरी तरह से हर फ्रेम कमांडिंग हैं।'

निर्देशन

लोगों ने निर्देशन की तारीफ की

इमरान और हाशमी की फिल्म 'हक' का निर्देशन सुपर्णा वर्मा ने किया है, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। फिल्म को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'कुछ फिल्में आपको खुश करने की कोशिश नहीं करतीं। वो आपको जगाने की कोशिश करती हैं। #हक उनमें से एक है। दमदार लेखन, दमदार निर्देशन, और ऐसे अभिनय जो चोट पहुंचाते हैं। ये मनोरंजन नहीं है। ये एक चिंतन है। और शायद हमें इसी की और जरूरत है!'

कहानी

जानिए क्या है 'हक' की कहानी

फिल्म 'हक' की कहानी शाजिया बानो (यामी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने सम्मान और हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती है। उसका पति अब्बास खान (इमरान) निकाह के कुछ समय बाद उसे तीन बार तलाक कहते हुए छोड़ देता है। उसके बाद दूसरी शादी कर लेता है। शाजिया अपने गुजारे भत्ते के लिए अदालत का रुख करती है, जहां उसे धर्म की दुहाई दी जाती है। उसकी लड़ाई सिर्फ पति से नहीं, बल्कि समाज की पुरानी सोच से है।