तुषार कपूर ने फ्लॉप फिल्मों को बताया सफलता की पहली सीढ़ी, 'गोलमाल 5' से करेंगे वापसी

हाल ही में तुषार कपूर ने बताया कि वे उन फिल्मों से कैसे निपटते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पातीं। उनका कहना है कि असफलताओं से घबराने के बजाय, वे अपनी तरक्की पर ध्यान देते हैं।

वे इन असफलताओं को अपने सफर का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं, "यह मेरा विकास है, यह मेरी सीखने की सीढ़ी है।"

तुषार नाकामियों पर अटके रहने के बजाय, उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं।