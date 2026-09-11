तुषार कपूर ने फ्लॉप फिल्मों को बताया सफलता की पहली सीढ़ी, 'गोलमाल 5' से करेंगे वापसी
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हाल ही में तुषार कपूर ने बताया कि वे उन फिल्मों से कैसे निपटते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पातीं। उनका कहना है कि असफलताओं से घबराने के बजाय, वे अपनी तरक्की पर ध्यान देते हैं।
वे इन असफलताओं को अपने सफर का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं, "यह मेरा विकास है, यह मेरी सीखने की सीढ़ी है।"
तुषार नाकामियों पर अटके रहने के बजाय, उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं।
तुषार करेंगे 'गोलमाल 5' में वापसी
तुषार का मानना है कि हर अभिनेता की जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। फ्लॉप फिल्में उन्हें ज्यादा देर तक परेशान नहीं करतीं।
वे कहते हैं, "मैंने कभी भी फ्लॉप फिल्मों को बहुत ज्यादा दिल पर नहीं लिया। निराशा तो होती है, लेकिन मैं बस आगे बढ़ता रहता हूं।"
इसी सकारात्मक सोच के साथ वे अपने काम में लगे हुए हैं और अब साल 2027 में आने वाली फिल्म 'गोलमाल 5' में वापसी करने जा रहे हैं।