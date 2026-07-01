फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' से जारी हुआ रोमांटिक गाना, जुबिन नौटियाल ने दी आवाज

लेखन ज्योति सिंह 04:06 pm Jul 01, 202604:06 pm

क्या है खबर?

निर्देशक मिलाप जावेरी की फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' काफी वक्त से लोगों का ध्यान खींच रही है। इस फिल्म से अमन इंद्र कुमार बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, जो 'धमाल 4' के निर्देशक इंद्र कुमार के बेटे हैं। उनके साथ मुख्य किरदार में आकांक्षा शर्मा दिखाई देंगी। अब निर्माताओं ने फिल्म से रोमांटिक और दर्दभरा गाना 'तुम ही से प्यार' जारी किया है, जिसमें अमन और आकांक्षा की राेमांटिक केमिस्ट्री नजर आ रही है।