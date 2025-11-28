'तू मेरी मैं तेरा...' का टाइटल ट्रैक जारी, समंदर के बीच आशिकी करते दिखे कार्तिक आर्यन

फिल्म

क्रिसमस पर रिलीज होने को तैयार है फिल्म

टाइटल ट्रैक 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को सारेगामा यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है। 3 मिनट 6 सेकंड लंबे गाने में कार्तिक और अनन्या को समंदर के बीचो-बीच आशिकी करते हुए देखा जा सकता है। गाने के बाेल पर ध्यान न दिया जाए तो इसके दृश्य, शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' के चर्चित गाने 'बेशरम रंग' की याद दिलाते हैं। कार्तिक और अनन्या अभिनीत यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।