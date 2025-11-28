LOADING...
'तू मेरी मैं तेरा...' का टाइटल ट्रैक जारी, समंदर के बीच आशिकी करते दिखे कार्तिक आर्यन

लेखन ज्योति सिंह
Nov 28, 2025
01:44 pm
क्या है खबर?

अभिनेता कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है। दोनों की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' लंबे समय से चर्चा में बनी है। लोगों में उत्साह को बरकरार करने के लिए निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना यानी टाइटल ट्रैक जारी कर दिया है। 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' गाने के बोल अन्विता दत्त ने लिखे हैं। विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी गायक हैं।

फिल्म

क्रिसमस पर रिलीज होने को तैयार है फिल्म

टाइटल ट्रैक 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को सारेगामा यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है। 3 मिनट 6 सेकंड लंबे गाने में कार्तिक और अनन्या को समंदर के बीचो-बीच आशिकी करते हुए देखा जा सकता है। गाने के बाेल पर ध्यान न दिया जाए तो इसके दृश्य, शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' के चर्चित गाने 'बेशरम रंग' की याद दिलाते हैं। कार्तिक और अनन्या अभिनीत यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पूरा गाना

