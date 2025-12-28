बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन भी फुस्स 'तू मेरी मैं तेरा...', नहीं निकल पाएगा भारी-भरकम बजट
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन की हालिया रिलीज फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। रिलीज के शुरुआती दिनों में ही फिल्म की रफ्तार थमती नजर आ रही है और तीसरे दिन की कमाई ने निर्माताओं की चिंता और बढ़ा दी है। हालत ये है कि फिल्म के लिए भारी-भरकम बजट की भरपाई होना मुश्किल माना जा रहा है। तीसरे दिन भी इसे बॉक्स ऑफिस पर कोई बढ़त नहीं मिली।
कमाई
'धुरंधर' के आगे नहीं चली कार्तिक-अनन्या की फिल्म,
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के साथ क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में आए। 'धुरंधर' के सामने उनकी इस फिल्म को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी। फिल्म ने तीसरे दिन भी 5.25 करोड़ रुपये की ही कमाई की, जबकि दूसरे दिन भी इसका कारोबार इतना ही रहा था। भारत में 3 दिन में ये फिल्म महज 18.25 करोड़ रुपये कमा पाई है।
लागत
90 करोड़ के बजट के आगे 180 करोड़ कमाने की चुनौती
कार्तिक और अनन्या की इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। कहानी के सामने आते ही साफ हो गया था कि फिल्म सिनेमाघरों में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी और इसका असर शनिवार की कमाई पर भी दिखा। उम्मीद है कि रविवार को कारोबार कुछ बढ़े। फिल्म का बजट करीब 90 करोड़ रुपये है और हिट होने के लिए इसे लगभग 180 करोड़ रुपये कमाने होंगे, जो फिलहाल तो काफी मुश्किल नजर आ रहा है।
स्पेशल स्क्रीनिंग
राष्ट्रपति भवन में होगी फिल्म की स्क्रीनिंग
इस फिल्म में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और अरुणा ईरानी जैसे कलाकार भी हैं। 'सत्यप्रेम की कथा' बनाने वाले समीर विद्वांस ने फिल्म का निर्देशन किया है, वहीं करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे बनाया गया है। 28 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। उम्मीद है कि कार्तिक और अनन्या भी अपनी फिल्म की टीम के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद रहेंगे।
धुरंधर
'धुरंधर' ने 23वें दिन भी की 'तू मेरी मैं तेरा...' से 4 गुना ज्यादा कमाई
उधर 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार तूफानी प्रदर्शन कर रही है। जहां एक ओर कार्तिक की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' टिकट खिड़की पर संघर्ष करती दिख रही है, वहीं 'धुरंधर' ने 23वें दिन भी उससे 4 गुना ज्यादा कमाई कर ली। फिल्म ने रिलीज के 23वें दिन 20.50 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद भारत में इसका कारोबार 668 करोड़ रुपये हो गया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं और सारा अर्जुन फिल्म की हीरोइन हैं।