बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन भी फुस्स 'तू मेरी मैं तेरा...', नहीं निकल पाएगा भारी-भरकम बजट

कमाई 'धुरंधर' के आगे नहीं चली कार्तिक-अनन्या की फिल्म, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के साथ क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में आए। 'धुरंधर' के सामने उनकी इस फिल्म को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी। फिल्म ने तीसरे दिन भी 5.25 करोड़ रुपये की ही कमाई की, जबकि दूसरे दिन भी इसका कारोबार इतना ही रहा था। भारत में 3 दिन में ये फिल्म महज 18.25 करोड़ रुपये कमा पाई है।

लागत 90 करोड़ के बजट के आगे 180 करोड़ कमाने की चुनौती कार्तिक और अनन्या की इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। कहानी के सामने आते ही साफ हो गया था कि फिल्म सिनेमाघरों में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी और इसका असर शनिवार की कमाई पर भी दिखा। उम्मीद है कि रविवार को कारोबार कुछ बढ़े। फिल्म का बजट करीब 90 करोड़ रुपये है और हिट होने के लिए इसे लगभग 180 करोड़ रुपये कमाने होंगे, जो फिलहाल तो काफी मुश्किल नजर आ रहा है।

स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में होगी फिल्म की स्क्रीनिंग इस फिल्म में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और अरुणा ईरानी जैसे कलाकार भी हैं। 'सत्यप्रेम की कथा' बनाने वाले समीर विद्वांस ने फिल्म का निर्देशन किया है, वहीं करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे बनाया गया है। 28 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। उम्मीद है कि कार्तिक और अनन्या भी अपनी फिल्म की टीम के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद रहेंगे।

