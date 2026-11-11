नोरा फतेही की गवाही पर उठे सवाल

सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा फतेही की मुश्किलें बढ़ीं, क्रॉस-एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू

लेखन ज्योति सिंह 11:10 am Nov 11, 202611:10 am

क्या है खबर?

सुकेश चंद्रशेखर मामले में नोरा फतेही बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सरकारी गवाह के तौर पर पहुंची। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 2 बार समन भेजकर अदालत में पेश होने का सख्त आदेश दिया था, जिसके बाद वह जज गगनदीप सिंह के सामने पहुंचीं। कोर्ट के सामने उन्होंने दोहराया कि दिसंबर, 2020 में चेन्नई के एक चैरिटी कार्यक्रम में उन्हें बतौर कलाकार बुलाया गया था और इसके बदले उन्हें कोई पैसे नहीं मिले थे।