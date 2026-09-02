पहली बार साथ दिखेंगी तृषा कृष्णन, राधिका सरथकुमार और अपर्णा बालामुरली; लंदन में हो रही है शूटिंग

निर्देशक राजा ने इस प्रोजेक्ट को अपने लिए एक मील का पत्थर बताया है। उनका कहना है कि यह उनकी पहली तमिल फिल्म है, पहली मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है और पहली ऐसी कहानी है, जो पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित है।

वे इस प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। पैनोरमा स्टूडियोज के फाउंडर और चेयरमैन कुमार मंगत पाठक ने बताया कि वे ऐसी दमदार कहानियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी जड़ें संस्कृति से जुड़ी हों।

उन्होंने आगे कहा कि यह फिल्म अपनी भावनात्मक गहराई और तनावपूर्ण माहौल के साथ हॉरर फिल्मों की उनकी सूची में कुछ नया जोड़ेगी।