विजय के लिए तृषा कृष्णन का खास बर्थडे पोस्ट फिर बना सुर्खियों की वजह, क्या है इनके रिश्ते का असली राज?
तृषा कृष्णन ने अपनी हर साल की परंपरा निभाते हुए, अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के लिए एक दिल छू लेने वाला जन्मदिन संदेश पोस्ट किया।
उन्होंने विजय को 'एक ऐसा शख्स बताया, जो हर चीज को खास बना देता है।' फोटो साझा करते ही उनकी दोस्ती और शायद उससे भी ज्यादा के बारे में नई चर्चा शुरू हो गई।
फैंस ने गौर किया कि यह पोस्ट एक दिन देरी से आया, जिससे लगता है कि उन्होंने आधी रात को ही मनाया था।
तृषा के पोस्ट हो जाते हैं वायरल
साल 2023 से, विजय के लिए तृषा के जन्मदिन वाले पोस्ट हर बार वायरल हो जाते हैं। फिल्म 'लियो' के सेट की पर्दे के पीछे की तस्वीरों से लेकर विदेशों की छुट्टियों की तस्वीरों तक, जिनके साथ तूफान के बीच की शांति जैसे कैप्शन थे, हर पोस्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चा और उनके रिश्ते की अफवाहों को और हवा दी है।
2023 में उनकी नॉर्वे यात्रा की अफवाहें और इस साल एक पारिवारिक शादी में दोनों का साथ दिखना, इन सबने लोगों में उत्सुकता और बढ़ा दी, जिसकी वजह से हर जून में फैंस को इन पोस्ट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है।