कथित बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट के साथ हवाई अड्डे पर दिखीं तृप्ति डिमरी, वीडियो हो रहा वायरल

लेखन दीक्षा शर्मा 11:46 am Aug 18, 202511:46 am

क्या है खबर?

तृप्ति डिमरी इन दिनों अपनी पेशेवर जिंदगी से कहीं ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। पिछले कुछ समय से उनका नाम बिजनेसमैन सैम मर्चेंट के साथ जुड़ रहा है। दोनों को अब तक कई बार साथ में देखा जा चुका है। अब तृप्ति और सैम का एक नया वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, तृप्ति को हाल ही में मुंबई हवाई अड्डे पर सैम के साथ देखा गया।