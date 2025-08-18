कथित बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट के साथ हवाई अड्डे पर दिखीं तृप्ति डिमरी, वीडियो हो रहा वायरल
क्या है खबर?
तृप्ति डिमरी इन दिनों अपनी पेशेवर जिंदगी से कहीं ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। पिछले कुछ समय से उनका नाम बिजनेसमैन सैम मर्चेंट के साथ जुड़ रहा है। दोनों को अब तक कई बार साथ में देखा जा चुका है। अब तृप्ति और सैम का एक नया वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, तृप्ति को हाल ही में मुंबई हवाई अड्डे पर सैम के साथ देखा गया।
वीडियो
मुस्कुराते हुए कहा अलविदा
वीडियो में तृप्ति-सैम को नीले रंग की लग्जरी गाड़ी से उतरते हुए देखा जा सकता है। सैम ने हवाई अड्डे के बाहर तृप्ति को छोड़ा और मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। रिपोर्ट्स की मानें तो तृप्ति अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जा रही हैं। बता दें कि सैम 'वाटर्स बीच लाउंज एंड ग्रिल' के संस्थापक हैं, जो गोवा में स्थित है। वह पहले एक मॉडल थे। 2002 में ग्लैडरैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट के विजेता भी रहे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#TriptiiDimri #sammerchant pic.twitter.com/FiQGs011yw— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 18, 2025