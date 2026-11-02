'रामायण' ने रिलीज से पहले किया धमाका, एडवांस बुकिंग से कमाए करोड़ों

एडवांस बुकिंग में महाराष्ट्र 9.5 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ सबसे आगे है। वहीं, अकेले हिंदी वर्जन ने ही 39.06 करोड़ रुपये की प्री-सेल्स की है।

दुनियाभर में, फिल्म की बुकिंग लगभग 36.95 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। इससे कुल वैश्विक प्री-सेल्स 75 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है, जो बताता है कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए दुनिया भर में कितने बेताब हैं।