'ट्रेन' का टीजर हुआ जारी, मयस्किन-विजय सेथुपथि की जोड़ी ने मचाया धमाका मनोरंजन Jul 13, 2026

तमिल थ्रिलर 'ट्रेन' का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को मयस्किन ने निर्देशित किया है और इसमें विजय सेथुपथि मुख्य भूमिका में हैं।

बतौर निर्देशक मयस्किन इस फिल्म के जरिए वापसी कर रहे हैं। साथ ही वह पहली बार विजय के साथ काम कर रहे हैं।

फिल्म में श्रुति हासन भी एक खास किरदार में नजर आएंगी। टीजर में एक गहरा और सस्पेंस से भरा माहौल है, जो कहानी के बारे में ज्यादा खुलासे नहीं करता।