'पंचायत सीजन 5' का ट्रेलर

'पंचायत सीजन 5': टीजर के साथ आई रिलीज तारीख, जानिए किस दिन उठेगा ट्रेलर से पर्दा

लेखन सयाली 05:34 pm Nov 22, 202605:34 pm

क्या है खबर?

कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'पंचायत' का 5वां सीजन जल्द ही आने वाला है, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। इसके प्रीमियर से पहले 'प्राइम वीडियो' ने एक नया टीजर जारी किया है, जिसमें दुर्गेश कुमार का किरदार 'बनराकस' अपने अनोखे अंदाज में नजर आ रहा है। सीरीज का नया सीजन 3 दिसंबर को रिलीज होगा और इसका ट्रेलर 23 नवंबर को जारी किया जाएगा। टीजर में बनराकस अपने राज की शुरुवात और ट्रेलर का ऐलान करते हैं।