'पंचायत सीजन 5' की रिलीज तारीख आ गई

'पंचायत 5' की रिलीज तारीख जारी, इस बार 'बनराकस' के राज में होगा असली घमासान

लेखन ज्योति सिंह 12:52 pm Nov 18, 202612:52 pm

क्या है खबर?

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अमेजन प्राइम वीडियो ने 'पंचायत सीजन 5' की रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। साथ में नया पोस्टर भी जारी किया है। द वायरल फीवर (TVF) द्वारा निर्मित इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं। इसमें जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, फैजल मलिक और चंदन रॉय जैसे कलाकार मुख्य किरदारों में हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन किरदार ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास पहचान बनाई है।