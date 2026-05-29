कब रिलीज होगी 'टॉय स्टोरी 5'? टॉम हेंक्स ने फिल्म को लेकर कही यह बात

फिल्म की कहानी करती है इस चीज की पड़ताल

इस बार कहानी गहराई से पड़ताल करती है कि तकनीक बच्चों को कैसे प्रभावित करती है, खासकर कोरोना महामारी के बाद से जब हर कोई फोन और स्क्रीन से चिपका रहता है।

जेसी इस बार एक नए किरदार लिली पैड के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएगी। लिली पैड एक तकनीक से प्रेरित खिलौना है, जिसे ग्रीटा ली ने अपनी आवाज दी है।

निर्देशक एंड्रयू स्टैंटन बताते हैं कि उन्होंने फिल्म में भावुक पलों और ढेर सारे हंसी-मजाक का संगम रखा है, जिसमें 500 बज लाइटइयर वाला एक जबरदस्त सीन भी शामिल है।