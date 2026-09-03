'टॉक्सिक' की कमाई में गिरावट आनी शुरू

बॉक्स ऑफिस: 'टॉक्सिक' को 8वें दिन लगा जोर का झटका, कमाई में आई इतनी गिरावट

लेखन ज्योति सिंह 09:48 am Sep 03, 202609:48 am

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता यश की फिल्म 'टॉक्सिक' दिन पर दिन सुस्त पड़ती जा रही है। इसने पहले दिन 'जवान', 'पठान' समेत कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त किए, लेकिन एक हफ्ते बाद इसकी खुद की कमाई के आंकड़े डगमगाने लगे हैं। 'KGF: चैप्टर 2' (2022) की बेहतरीन सफलता के बाद, फैंस को यश की वापसी का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि, 4 साल बाद वापस आकर भी अभिनेता दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं।