'टॉक्सिक' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

'टॉक्सिक' ने बॉक्स ऑफिस पर पूरा किया एक हफ्ता, 7वें दिन कमाई में आई मामूली बढ़त

लेखन ज्योति सिंह 09:43 am Sep 02, 202609:43 am

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता यश अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'टॉक्सिक' से चर्चा में हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर लिया है। गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित इस एक्शन-थ्रिलर ने रिलीज से पहले काफी खूब नाम कमाया। लोगों में यश की सिनेमा में वापसी को लेकर उत्सुकता देखने लायक थी। हालांकि, रिलीज के बाद फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और न इसने 'KGF 2' (2022) के रिकॉर्ड को तोड़ा। आइए जानते हैं इसका कलेक्शन।