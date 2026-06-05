हॉलीवुड अभिनेता जेम्स हैंडी की मौत

'टॉप गन' के मशहूर अभिनेता जेम्स हैंडी की बेरहमी से हत्या, प्रेमिका के बेटे पर आरोप

लेखन ज्योति सिंह 10:46 am Jun 05, 202610:46 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज की फिल्म 'टॉप गन: मेवरिक' में नजर आए दिग्गज अभिनेता जेम्स हैंडी अब नहीं रहे। 81 साल की उम्र में उन्हें बेरहमी से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला 4 जून को किया गया, जब अभिनेता लॉस एंजिल्स के कैलिफोर्निया स्थित अपने घर में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार, हत्या करने का आरोप हैंडी की प्रेमिका के बेटे पर लगा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।