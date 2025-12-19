इन 5 भारतीय फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उठाया बवंडर, 'A' रेटिंग के बावजूद रिकॉर्डतोड़ कमाई

यूं तो अब भारतीय फिल्मों के लिए 500 करोड़ की कमाई बड़ी चुनौती नहीं मानी जाती, लेकिन सीमित दर्शक वर्ग, फैमिली ऑडियंस की कमी और कई बार विवादित विषयों के चलते A-सर्टिफिकेट (एडल्ट रेटिंग) वाली फिल्मों के लिए रिकॉर्ड तोड़ पाना आसान नहीं होता। हालांकि, पिछले कुछ सालों में 'A' रेटिंग वाली फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की है। कमाई के मामले में ये फिल्में मिसाल बन गईं। एक नजर उन्हीं 5 धांसू भारतीय फिल्मों पर।

#1 'एनिमल' साल 2023 में आई संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी 'एनिमल' इस सूची में सबसे ऊपर है। रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लोगों ने आड़े हाथों लिया था। फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट मिला था। सोशल मीडिया पर खूब आलोचना झेलने के बाद जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो लोग इसके दीवाने हो गए। दुनियाभर मे 915 करोड़ रुपये कमाकर रणबीर कपूर अभिनीत 'एनिमल' भारतीय सिनेमा की दुनियाभर में सबसे कमाऊ 'A' रेटेड फिल्म बन गई।

#2 'धुरंधर' दूसरे नंबर पर है रणवीर सिंह की 'धुरंधर', जिसने बाॅक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है। 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई थी। इसकी रफ्तार जरा भी कम होती नहीं दिख रही है। दूसरे हफ्ते में भी देश और दुनियाभर में फिल्म का प्रदर्शन धमाकेदार रहा। फिल्म 702 करोड़ रुपये कमा चुकी है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो 'धुरंधर' भारत की टॉप 'A' रेटेड कमाऊ फिल्मों में सबसे ऊपर पहुंचकर 'एनिमल' का रिकॉर्ड खतरे में डाल सकती है।

#3 'सालार: पार्ट 1' दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 'A' रेटेड भारतीय फिल्मों में तीसरे स्थान पर 'सालार: पार्ट 1' है, जिसके हीरो प्रभास थे। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और श्रुति हासन भी थीं। 'सालार' को लेकर जो अंदाजे लगाए गए थे, वो गलत साबित हुए। 'A' सर्टिफिकेट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला और प्रभास की ये फिल्म 618 करोड़ रुपये कमाकर दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट बन गई।

