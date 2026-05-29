5 साल बाद लौटी स्पाइडर-मैन की दुनिया, जानें कब और कहां देख पाएंगे आप मनोरंजन May 29, 2026

टॉम हॉलैंड, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में पीटर पार्कर के रूप में वापसी कर रहे हैं, जो लगभग 5 साल बाद बड़े पर्दे पर आ रही है।

टॉम ने बताया कि उन्होंने फिल्म की कहानी गढ़ने में मदद की थी और इसके लिए 'स्पाइडर-प्यूबर्टी' का विचार रखा था। इस विचार में पीटर के जीवन में आने वाले बदलावों और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने की मुश्किलों को दिखाया जाना था।

हालांकि, यह टैगलाइन फिल्म में इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन इसका विषय फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।