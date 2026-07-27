टॉम हॉलैंड का स्पाइडर-मैन अब पूरी तरह अकेला, 'ब्रांड न्यू डे' में बदल जाएगी पीटर पार्कर की दुनिया

टॉम हॉलैंड एक बार फिर स्पाइडर-मैन के किरदार में वापसी कर रहे हैं। उनकी नई फिल्म 'ब्रांड न्यू डे' 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इस बार पीटर पार्कर की कहानी बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज के एक मंत्र के कारण पीटर को सभी की याददाश्त से मिटा दिया गया है, यानी अब कोई उसे पहचानता नहीं है।

जेंडया के साथ मिलकर पीटर को अपनी जिंदगी फिर से बनानी होगी। इस बार कहानी मल्टीवर्स के झगड़ों से हटकर पीटर की रोजमर्रा की जिंदगी पर केंद्रित है।

इसमें वह खुद अपना सूट बनाएगा, किराया चुकाएगा और अकेले ही नई चुनौतियों का सामना करेगा।