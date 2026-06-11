'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की भारत में रिलीज तारीख घोषित

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को एक दिन पहले देखने का मौका, हुआ सबसे बड़ा ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 10:42 am Jun 11, 202610:42 am

क्या है खबर?

मार्वल फ्रैंचाइजी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' अगले महीने आ रही है। फिल्म में टॉम हॉलैंड अपने मुख्य किरदार 'पीटर पार्कर' के रूप में वापसी कर रहे हैं। डेस्टिन डेनियल क्रेटन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 'नो वे होम' के बाद के 4 साल के समय को दिखाती है, जहां पीटर पार्कर अकेले रहते हुए न्यूयॉर्क शहर की रक्षा कर रहा है। सोनी पिक्चर्स इंडिया ने आधिकारिक पोस्ट के जरिए भारत में इसकी रिलीज तारीख का ऐलान किया है।