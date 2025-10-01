टॉम क्रूज चौथी बार बसाएंगे घर, इस अभिनेत्री संग अंतरिक्ष में करेंगे शादी?
क्या है खबर?
हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज फिर चर्चा में आ गए हैं। चबर है कि वह 26 साल छोटी अभिनेत्री एना डी अर्मास से शादी करने पर विचार कर रहे हैं। राडारऑनलाइन के साथ बातचीत में एक सूत्र ने बताया है कि अभिनेता 'मिशन: इम्पॉसिबल' के खतरनाक स्टंट की तरह अपनी शादी को भी हैरतअंगेज बनाना चाहते हैं। इसलिए वह स्काईडाइविंग करते हुए शादी कर सकते हैं। टॉम और एना ने अपने रिश्ते की पुष्टि जुलाई, 2025 में की थी।
बयान
अंतरिक्ष यात्रा के शौकीन हैं टॉम
सूत्र बताते हैं कि टॉम और एना को जो चीजें आपस में जोड़ती हैं, वह उनके साहसिक कारनामे हैं। अभिनेता को अंतरिक्ष यात्रा का बहुत शौक है। 63 साल के टॉम अपनी शादी को हमेशा से धूमधाम के साथ करना चाहते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में उड़ते हुए शादी करने का विचार उन्हें और एना को काफी उत्साहित कर रहा है। फिलहाल टॉम और एना ने शादी की इन खबरों को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
शादी
पहले से 3 शादियां कर चुके हैं अभिनेता
टॉम अगर एना से शादी करते हैं तो ये उनकी चौथी शादी होगी। इससे पहले अभिनेता 3 शादियां कर चुके हैं। उनकी पहली शादी 1987 में मिमी रोजर्स से हुई थी जो 3 साल में खत्म हो गई। 1990 में अभिनेता ने निकोल किडमैन से शादी की। दो बच्चों को गोद लेने के बाद ये जोड़ा 2001 में अलग हो गया। 2006 में टॉम ने केटी होम्स से तीसरी शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता 2012 में टूट गया था।