63 साल की उम्र में दूल्हा बनने को तैयार टॉम क्रूज (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tomcruise)

टॉम क्रूज चौथी बार बसाएंगे घर, इस अभिनेत्री संग अंतरिक्ष में करेंगे शादी?

लेखन ज्योति सिंह 07:15 pm Oct 01, 202507:15 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज फिर चर्चा में आ गए हैं। चबर है कि वह 26 साल छोटी अभिनेत्री एना डी अर्मास से शादी करने पर विचार कर रहे हैं। राडारऑनलाइन के साथ बातचीत में एक सूत्र ने बताया है कि अभिनेता 'मिशन: इम्पॉसिबल' के खतरनाक स्टंट की तरह अपनी शादी को भी हैरतअंगेज बनाना चाहते हैं। इसलिए वह स्काईडाइविंग करते हुए शादी कर सकते हैं। टॉम और एना ने अपने रिश्ते की पुष्टि जुलाई, 2025 में की थी।