LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रणवीर सिंह की एक और फिल्म पर आया अपडेट, क्या इस बार दिखेगा 'जॉम्बी' आतंक?
रणवीर सिंह की एक और फिल्म पर आया अपडेट, क्या इस बार दिखेगा 'जॉम्बी' आतंक?
रणवीर सिंह के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी (तस्वीर: एक्स/@Ranveer Singh)

रणवीर सिंह की एक और फिल्म पर आया अपडेट, क्या इस बार दिखेगा 'जॉम्बी' आतंक?

लेखन ज्योति सिंह
Oct 01, 2025
06:02 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह काफी वक्त से अपनी आगामी फिल्माें को लेकर फिल्मी गलियारों में छाए हुए हैं। इस बीच उनकी एक और फिल्म पर अपडेट आया है। बताया जाता है कि ये फिल्म 'जॉम्बी' पर आधारित होगी। इसे अभिनेता के होम प्रोडक्शन मां कसम के बैनर तले बनाया जाएगा। फिल्म का अस्थायी टाइटल 'प्रलय' रखा गया है। फिल्म के निर्देशन की कमान जय मेहता संभालेंगे। फिलहाल फिल्म के प्री-प्रोडक्शन का काम जोरों पर चल रहा है।

बयान

अगले साल शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने बताया है कि रणवीर फिल्म 'प्रलय' की स्क्रिप्ट से बेहद प्रभावित हैं। 'डॉन 3' पूरी करने के बाद वह अगले साल इसकी शूटिंग शुरू कर सकते हैं। अभिनेता लगातार निर्देशक और लेखकों की टीम के साथ फिल्म के पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि निर्माता, रणवीर के अलावा मुख्य भूमिका के लिए एक बड़े अभिनेता को कास्ट करना चाहते हैं।

कहानी

'प्रलय' की क्या होगी कहानी?

रणवीर और जय की आगामी फिल्म 'प्रलय' पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मानवीय कहानी पर आधारित होगी। अपने परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति किन मुश्किल दौर से गुजर सकता है, ये कहानी में दिखाया जाएगा। फिलहाल रणवीर इस वक्त फिल्म 'धुरंधर' में व्यस्त हैं। ये फिल्म साल के आखिरी महीने में 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।