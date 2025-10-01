रणवीर सिंह के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी (तस्वीर: एक्स/@Ranveer Singh)

रणवीर सिंह की एक और फिल्म पर आया अपडेट, क्या इस बार दिखेगा 'जॉम्बी' आतंक?

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह काफी वक्त से अपनी आगामी फिल्माें को लेकर फिल्मी गलियारों में छाए हुए हैं। इस बीच उनकी एक और फिल्म पर अपडेट आया है। बताया जाता है कि ये फिल्म 'जॉम्बी' पर आधारित होगी। इसे अभिनेता के होम प्रोडक्शन मां कसम के बैनर तले बनाया जाएगा। फिल्म का अस्थायी टाइटल 'प्रलय' रखा गया है। फिल्म के निर्देशन की कमान जय मेहता संभालेंगे। फिलहाल फिल्म के प्री-प्रोडक्शन का काम जोरों पर चल रहा है।