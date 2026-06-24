टॉम क्रूज की फिल्म 'डिगर' का टीजर आया सामने, फैंस की बढ़ी उत्सुकता मनोरंजन Jun 24, 2026

हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। इस बार वे ऑस्कर विजेता निर्देशक अलेजांद्रो गोंजालेस इनारितु के साथ आ रहे हैं।

इन दोनों की नई फिल्म 'डिगर' एक डार्क साइंस फिक्शन कॉमेडी बताई जा रही है। इस फिल्म में टॉम क्रूज एक टेक्सस ऑयल टाइकून का किरदार निभाएंगे।

उनकी लड़ाई 'जूडी' नाम के एक बेहद विशाल और खतरनाक ग्लेशियर से होगी, जिससे वे पूरी धरती को बचाने की कोशिश करेंगे।

फिल्म के टीजर की शुरुआत में क्रूज की पुरानी हिट फिल्मों के कुछ यादगार क्लिप्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद 'डिगर' की एक बिल्कुल नई और रोमांचक एडवेंचर का सफर शुरू होता है।