टॉम क्रूज की ये फिल्म फिर होगी रिलीज

टॉम क्रूज की ब्लॉकबस्टर फिल्म का फिर सिनेमाघरों में होगा दीदार, हो गया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 03:31 pm Apr 23, 202603:31 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज अपने हैरतअंगेज करतब के जरिए कई साल से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। इस वक्त वह अपनी आगामी फिल्म 'डिगर' में व्यस्त चल रहे हैं, जो अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी। बेशक फिल्म के ट्रेलर में उनके अनोखे वृद्ध अवतार देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं, लेकिन उससे पहले टॉम अपने चाहने वालों को ब्लॉकबस्टर फिल्म की झलक दिखाएंगे। उनकी 1986 में रिलीज फिल्म 'टॉप गन' फिर से सिनेमाघरों का रुख करेगी।