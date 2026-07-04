टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की शादी: सितारों के महाजश्न के बीच क्यों जल्दी निकल गए NFL स्टार टॉम ब्रैडी? मनोरंजन Jul 04, 2026

पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और NFL स्टार ट्रैविस केल्सी ने न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में धूमधाम से शादी की। इस शानदार शादी में दुनियाभर की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। मशहूर एक्टर एडम सैंडलर की देखरेख में हुआ ये समारोह बेहद भव्य था।

पहले ऐसी अफवाहें थीं कि इस जोड़ी ने टेनेसी में गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, लेकिन न्यूयॉर्क का यह आयोजन पूरी तरह से एक पब्लिक सेलिब्रेशन था। इस ग्रैंड पार्टी में सबसे ज्यादा चर्चा NFL लीजेंड टॉम ब्रैडी की हुई, जो शादी की पार्टी से बहुत जल्दी निकल गए और उनका ये जल्दी जाना हर तरफ चर्चा का विषय बन गया।