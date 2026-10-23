'टॉम एंड जेरी' की सिनेमाघरों में धमाकेदार वापसी, भारत के 50 से ज्यादा सिनेमाघरों में होगी रिलीज
मनोरंजन
टॉम और जेरी एक नए एडवेंचर पर निकल रहे हैं। उनकी फिल्म 'टॉम एंड जेरी: फॉरबिडन कंपास' 23 अक्टूबर, 2026 को भारत के सिनेमाघरों में आ रही है।
इस बार वे पूर्वी पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक पुरानी दुनिया की खोज करेंगे। खास बात यह है कि पहली बार ये दोनों 3D CGI में पूरी तरह एनिमेटेड दिखेंगे।
इस फिल्म का निर्देशन गैंग झांग ने किया है, जो उनकी पुरानी भाग-दौड़ को एक नया अंदाज देगी।
भारत में 50 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म
यह फिल्म कई देशों के स्टूडियो की मेहनत का नतीजा है। चीन और अमेरिका के स्टूडियो ने मिलकर टॉम और जेरी की दुनिया को पर्दे पर उतारा है।
इसका एनिमेशन री-डिफाइन एनिमेशन ने किया है। ये कीचेन मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के 50 से ज्यादा सिनेमाघरों में उपलब्ध हैं।
फिल्म रिलीज होने से पहले ही जो फैंस इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बढ़िया मौका है।