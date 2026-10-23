'टॉम एंड जेरी' की सिनेमाघरों में धमाकेदार वापसी, भारत के 50 से ज्यादा सिनेमाघरों में होगी रिलीज

टॉम और जेरी एक नए एडवेंचर पर निकल रहे हैं। उनकी फिल्म 'टॉम एंड जेरी: फॉरबिडन कंपास' 23 अक्टूबर, 2026 को भारत के सिनेमाघरों में आ रही है।

इस बार वे पूर्वी पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक पुरानी दुनिया की खोज करेंगे। खास बात यह है कि पहली बार ये दोनों 3D CGI में पूरी तरह एनिमेटेड दिखेंगे।

इस फिल्म का निर्देशन गैंग झांग ने किया है, जो उनकी पुरानी भाग-दौड़ को एक नया अंदाज देगी।