जानिए क्यों टली फिल्म 'ईमो ईमो इडी' की रिलीज

प्रीति मुखुंधन और रोशन मेका की आने वाली रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म `ईमो ईमो इदी` 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में नहीं आएगी।

पहले इसे इसी दिन रिलीज करने की योजना थी। फिल्म की टीम ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला इसलिए किया है ताकि इसकी वेंकटेश की फिल्म `आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47` से टक्कर न हो।

वेंकटेश की फिल्म इसी तय तारीख पर रिलीज हो रही है। निर्देशक डॉ. शैलेश कोलानु ने यह अपडेट ऑनलाइन साझा किया है। हालांकि, उन्होंने अभी तक इसकी नई रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं किया है।