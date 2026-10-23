जानिए क्यों टली फिल्म 'ईमो ईमो इडी' की रिलीज
प्रीति मुखुंधन और रोशन मेका की आने वाली रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म `ईमो ईमो इदी` 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में नहीं आएगी।
पहले इसे इसी दिन रिलीज करने की योजना थी। फिल्म की टीम ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला इसलिए किया है ताकि इसकी वेंकटेश की फिल्म `आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47` से टक्कर न हो।
वेंकटेश की फिल्म इसी तय तारीख पर रिलीज हो रही है। निर्देशक डॉ. शैलेश कोलानु ने यह अपडेट ऑनलाइन साझा किया है। हालांकि, उन्होंने अभी तक इसकी नई रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं किया है।
फिल्म के नए गाने होंगे रिलीज
शैलेश ने बताया कि उन्होंने यह कदम वेंकटेश के सम्मान में उठाया है और उनकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं भी दीं।
`आदर्श कुटुंबम` से श्रीनिधि शेट्टी ने भी गर्मजोशी से जवाब दिया और कहा कि वे `ईमो ईमो इदी` के लिए भी बेहद उत्साहित हैं।
फैंस का उत्साह बनाए रखने के लिए, `ईमो ईमो इदी` की टीम फिल्म के बड़े पर्दे पर आने से पहले ही नए गाने रिलीज करेगी।