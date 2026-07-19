विजय की 'जन नायकन' को लेकर फैंस में जबरदस्त दीवानगी, तिरुपुर के बाजारों में मची खास टी-शर्ट्स की धूम
तिरुपुर में इन दिनों 'जन नायकन' को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 23 जुलाई को रिलीज हो रही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की इस फिल्म में उनके राजनीतिक सफर को दिखाया गया है। फिल्म के प्रति फैंस की दीवानगी का आलम यह है कि विजय की तस्वीर और फिल्म के लोगो वाली खास टी-शर्ट की मांग अचानक बढ़ गई है। अपने पसंदीदा नेता के प्रति प्यार और समर्थन जताने के लिए प्रशंसक इन टी-शर्ट्स को खरीदने के लिए बेहद उत्सुक हैं।
फिल्म की रिलीज से पहले बिक गईं 20,000 से ज्यादा टी-शर्ट्स
विजय की फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान होते ही उनके फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए 1,000 से भी ज्यादा स्थानीय कपड़े की फैक्ट्रियां दिन-रात काम कर रही हैं। हजारों मजदूर और बड़ी संख्या में महिला दर्जी लगातार टी-शर्ट्स तैयार करने में जुटे हैं। अब तक लगभग 20,000 शर्ट तमिलनाडु और कर्नाटक भेजे जा चुके हैं। डिजाइन और क्वालिटी के हिसाब से इन टी-शर्ट्स की कीमत 200 से 500 रुपये के बीच रखी गई है। हर दिन लगभग 1,000 ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, जो यह साबित करता है कि विजय की फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है।