विजय की 'जन नायकन' को लेकर फैंस में जबरदस्त दीवानगी, तिरुपुर के बाजारों में मची खास टी-शर्ट्स की धूम

विजय की फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान होते ही उनके फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए 1,000 से भी ज्यादा स्थानीय कपड़े की फैक्ट्रियां दिन-रात काम कर रही हैं। हजारों मजदूर और बड़ी संख्या में महिला दर्जी लगातार टी-शर्ट्स तैयार करने में जुटे हैं। अब तक लगभग 20,000 शर्ट तमिलनाडु और कर्नाटक भेजे जा चुके हैं। डिजाइन और क्वालिटी के हिसाब से इन टी-शर्ट्स की कीमत 200 से 500 रुपये के बीच रखी गई है। हर दिन लगभग 1,000 ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, जो यह साबित करता है कि विजय की फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है।