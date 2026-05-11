टिप्स फिल्म्स को करारा झटका: कमाई 96 प्रतिशत लुढ़की, 3.47 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा
मनोरंजन
टिप्स फिल्म्स के लिए यह तिमाही अच्छी नहीं रही। पिछले साल 60.37 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, लेकिन इस मार्च में यह 96 प्रतिशत घटकर सिर्फ 2.36 करोड़ रुपये रह गई। इस वजह से कंपनी को 3.47 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाना पड़ा। हालांकि, यह पिछले साल की इसी अवधि के घाटे से काफी कम है।
टिप्स फिल्म्स की EBITDA 3.34 करोड़ रुपये नकारात्मक
कंपनी की परिचालन कमाई (EBITDA) 3.34 करोड़ रुपये पर नकारात्मक ही रही। इसके अलावा, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर की कीमत में 25 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। 7 मई को यह 386.55 रुपये पर बंद हुआ। एक राहत की बात यह है कि कंपनी की प्रति शेयर कमाई (EPS) में सुधार हुआ है। यह पिछले साल के -75.67 रुपये से बढ़कर -8.03 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि कंपनी के सामने चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन पहले जितनी गंभीर नहीं हैं।