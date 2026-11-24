नंदीश ने बताया कि उनकी लंबे समय की दोस्ती के कारण फिल्म की शूटिंग काफी आसान हो गई। उन्होंने कहा, "जैसे ही हम सेट पर पहुंचे, मैंने महसूस किया कि हमारा पुराना रिश्ता किरदारों को निभाने में और ज्यादा सहजता ले आया। इससे हमें एक-दूसरे के साथ स्वाभाविक तालमेल बिठाने में मदद मिली।"

फिल्म 'कल' समय और रिश्तों के महत्व को बताती है। शूटिंग के बाहर, टीना ने यह भी बताया कि वे नंदीश की अभिनेत्री कविता बनर्जी से शादी को लेकर बहुत खुश हैं।