14 साल बाद फिर चला 'उतरन' का जादू, टीना दत्ता और नंदीश सिंह संधू की दोस्ती ने 'कल' में मचाया धमाल
लेखन अंशिका शुक्ला
टीना दत्ता और नंदीश सिंह संधू, जिन्होंने साल 2012 में सीरियल 'उतरन' में एक साथ काम किया था, वे अब 14 साल बाद फिल्म 'कल' में फिर से स्क्रीन साझा करेंगे।
दोनों कलाकारों ने बताया कि वे साथ काम करने को लेकर बहुत खुश हैं और उन्हें पुराने दिनों को याद करने में भी मजा आया।
नंदीश ने कहा, दोस्ती ने 'कल' की शूटिंग कर दी आसान
नंदीश ने बताया कि उनकी लंबे समय की दोस्ती के कारण फिल्म की शूटिंग काफी आसान हो गई। उन्होंने कहा, "जैसे ही हम सेट पर पहुंचे, मैंने महसूस किया कि हमारा पुराना रिश्ता किरदारों को निभाने में और ज्यादा सहजता ले आया। इससे हमें एक-दूसरे के साथ स्वाभाविक तालमेल बिठाने में मदद मिली।"
फिल्म 'कल' समय और रिश्तों के महत्व को बताती है। शूटिंग के बाहर, टीना ने यह भी बताया कि वे नंदीश की अभिनेत्री कविता बनर्जी से शादी को लेकर बहुत खुश हैं।