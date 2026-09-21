मिर्जापुर पर बरसे तिग्मांशु धूलिया, बोले- 'यूपी की गलत तस्वीर'; अब 'घमासान' से मिलेगी असली पहचान
फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया मानते हैं कि मशहूर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' उत्तर प्रदेश की जिंदगी को गलत तरीके से दिखाती है।
हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सीरीज अपराध और अफरातफरी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है। इससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की असली विविधता छिप जाती है।
तिग्मांशु ने बताया, "मेरी फिल्मों में लोकेशन एक अहम किरदार होती है। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं अमेरिकी फिल्मों से प्रेरणा लेता हूं।"
Zee5 पर 'घमासान' में गांधी, अरशद ने किया अभिनय
तिग्मांशु की नई फिल्म 'घमासान' अब Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है। यह फिल्म जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब लगती है।
इसमें प्रतीक गांधी और अरशद वारसी मुख्य भूमिका में हैं। यह एक डकैत और एक आईपीएस अधिकारी की कहानी है, जो हिंदी भाषी इलाकों की अनूठी पहचान को सामने लाती है।
तिग्मांशु ने फिर दोहराया, "मेरी फिल्मों में लोकेशन एक अहम किरदार होती है। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं अमेरिकी फिल्मों से प्रेरणा लेता हूं।"