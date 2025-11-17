'बागी 4' के बाद फिर एक्शन करते नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ, इस निर्देशक ने लगाया दांव
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ हमेशा से एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इसी साल उनकी फिल्म 'बागी 4' सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिसमें अभिनेता काफी खतरनाक एक्शन दृश्य करते नजर आए। अब टाइगर अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में आ गए हैं। बताया जाता है कि फिल्म निर्देशक राम माधवानी ने निर्माता महावीर जैन संग एक मल्टी-फिल्म डील साइन की है। इस पर काम भी शुरू हो गया है। यह फिल्म टाइगर की झोली में आकर गिरी है।
एक्शन
आध्यात्मिक एक्शन करते दिखेंगे टाइगर
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने बताया, "टाइगर को यह फिल्म मिल गई है और वह इसमें एक ऐसे अवतार में नजर आएंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। माधवानी द्वारा निर्देशित और महावीर फिल्म्स और राम माधवानी फिल्म्स द्वारा निर्मित, यह एक आध्यात्मिक एक्शन थ्रिलर है। भारतीय सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं किया गया।" सूत्र ने आगे बताया कि टाइगर अभिनीत यह फिल्म न सिर्फ भारतीय सिनेमा प्रेमियों, बल्कि दुनियाभर के दर्शकों को काफी पसंद आएगी।
शूटिंग
अगले साल से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग
फिल्म पर बात करते हुए सूत्र ने कहा, "टाइगर इस महत्वाकांक्षी फिल्म के लिए व्यापक तैयारी करेंगे। इसकी शूटिंग 2026 की दूसरी तिमाही में शुरू होगी। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा जापान में शूट किया जाएगा। फिलहाल, निर्माता मुख्य अभिनेत्री और खलनायक के लिए अभिनेता की खोज कर रहे हैं।" इस फिल्म का नाम क्या होगा? यह तय नहीं किया गया है। हालांकि टाइगर इस प्रोजेक्ट के लिए काफी उत्साहित हैं। उम्मीद है कि निर्माता जल्द इसका आधिकारिक ऐलान करेंगे।