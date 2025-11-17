टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tigerjackieshroff)

'बागी 4' के बाद फिर एक्शन करते नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ, इस निर्देशक ने लगाया दांव

लेखन ज्योति सिंह 05:56 pm Nov 17, 202505:56 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ हमेशा से एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इसी साल उनकी फिल्म 'बागी 4' सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिसमें अभिनेता काफी खतरनाक एक्शन दृश्य करते नजर आए। अब टाइगर अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में आ गए हैं। बताया जाता है कि फिल्म निर्देशक राम माधवानी ने निर्माता महावीर जैन संग एक मल्टी-फिल्म डील साइन की है। इस पर काम भी शुरू हो गया है। यह फिल्म टाइगर की झोली में आकर गिरी है।