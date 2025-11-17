LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' की रिलीज तारीख जारी
लेखन ज्योति सिंह
Nov 17, 2025
04:36 pm
क्या है खबर?

अभिनेता संजय मिश्रा और महिमा चौधरी आगामी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' से खूब चर्चा बटोर रहे हैं। फिल्म का पोस्टर पहले जारी हो गया था। अब निर्माताओं ने नया पोस्ट जारी करते हुए फिल्म की रिलीज तारीख बताई है। फिल्म के निर्देशन की कमान सिद्धांत राज ने संभाली है। एकांश बच्चन और हर्ष बच्चन निर्माता हैं। 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के पोस्टर ने लोगों काे उत्साहित कर दिया है। आइए जानते हैं फिल्म की रिलीज तारीख।

रिलीज

दिसंबर में रिलीज होगी 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी'

निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का मोशन पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें महिमा दुल्हन के अवतार में हैं। वहीं संजय वरमाला लिए उनकी ओर देखते नजर आ रहे हैं। पोस्टर के साथ कैप्शन दिया गया, 'शादी की घंटियां बज रही हैं! प्यार, परिवार और दूसरे मौके का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए।' 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' अगले महीने 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रुख करने के लिए तैयार है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट