'बागी 4' का पहला गाना 'गुजारा' जारी, हरनाज संधू के साथ इश्क फरमाते दिखे टाइगर श्रॉफ 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 18, 2025
12:13 pm
क्या है खबर?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'बागी 4' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। यह इस फिल्म की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसमें उनकी जोड़ी हरनाज संधू के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब निर्माताओं ने 'बागी 4' का पहला गाना 'गुजारा' जारी कर दिया है, जिसमें टाइगर और हरनाज की खूबसूरत केमिस्ट्री दिख रही है।

बागी 4

5 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

'गुजारा' गाने को जोश बरार और परम्परा टंडन ने मिलकर गाया है, वहीं इसके बोल कुमार ने लिखे हैं। 'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्होंने 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। साजिद नाडियाडवाला फिल्म के निर्माता हैं। सोनम बाजवा और संजय दत्त भी फिल्म का हिस्सा हैं। संजय इसमें एक खतरनाक विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। 'बागी 4' को 5 सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

