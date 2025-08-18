'बागी 4' का पहला गाना 'गुजारा' जारी, हरनाज संधू के साथ इश्क फरमाते दिखे टाइगर श्रॉफ 

बागी 4

5 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

'गुजारा' गाने को जोश बरार और परम्परा टंडन ने मिलकर गाया है, वहीं इसके बोल कुमार ने लिखे हैं। 'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्होंने 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। साजिद नाडियाडवाला फिल्म के निर्माता हैं। सोनम बाजवा और संजय दत्त भी फिल्म का हिस्सा हैं। संजय इसमें एक खतरनाक विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। 'बागी 4' को 5 सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।