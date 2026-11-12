टाइगर श्रॉफ गोलीबारी केस में आया नया अपडेट

टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में आरोपियों की हिरासत बढ़ी, मकोका कोर्ट ने सुनाया फैसला

लेखन ज्योति सिंह 10:23 am Nov 12, 202610:23 am

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर हुए गोलीबारी मामले को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम लगातार जांच में जुटी है। ताजा अपडेट है कि मुंबई में मकोका की एक स्पेशल कोर्ट ने मामले से जुड़े कथित शूटर समेत 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है। पुलिस ने पांचों आरोपियों को स्पेशल मकोका कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान मामले की आगे की जांच के लिए उनकी कस्टडी 7 दिन और बढ़ाने को कहा गया था।